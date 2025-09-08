وفد برلماني إيراني يزور بيروت لإدانة جرائم الكيان الصهيوني

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن قضية فلسطين وغزة وإدانة جرائم الكيان الصهيوني ستكون من أبرز الملفات المطروحة في اجتماع البرلمانات الآسيوية والأفريقية المنعقد في بيروت، موضحا أهداف مشاركة الوفد الإيراني في هذا الاجتماع.



و قال حميد رضا حاج بابايي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في حديثه عن أهداف زيارة الوفد البرلماني إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع المشترك للبرلمانات الآسيوية والأفريقية: إنّ هذا الاجتماع، الذي يُعقد بمبادرة من العراق ولبنان يومي 8و9 سبتمبر الجاري في بيروت، سيركّز على قضايا النقابات العمالية، والمعلمين، والمزارعين، وباقي الفئات المهنية، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وتابع نائب رئيس مجلس الشورى، الذي يرأس الوفد البرلماني الإيراني إلى بيروت: "إلى جانب ذلك، ستُطرح في الاجتماع ملفات مهمة، من بينها قضية فلسطين وغزة، خاصة أنّ الكيان الصهيوني خلال أكثر من عام ونصف مارس سياسات انتقامية ضد أبناء غزة، وارتكب مجازر بحق النساء والأطفال أذهلت العالم. لذا فإنّ الاتحاد البرلماني الآسيوي – الأفريقي ينبغي أن يتكاتف ويتخذ موقفاً موحداً لمواجهة ظلم هذا الكيان وداعميه".

وأضاف: "سيجري خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول العدالة في العمل، والأجور، وأوضاع النقابات، وطبيعة التعامل مع العمال والمعلمين والمزارعين، وسيتم متابعة هذه القضايا".

وأشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أنّه حتى الآن تأكدت مشاركة وفود من 36 دولة في الاجتماع، فيما يضم الوفد الإيراني ثلاثة أعضاء: هو نفسه، وعباس كلرو نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية – اللبنانية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، إضافة إلى النائبة زهراء لاجوردي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان.

و أضاف إنّ الوفد البرلماني الإيراني سيجري على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الدول المشاركة.

وقال حاج بابايي: "نأمل أن يشكّل الاتحاد البرلماني الآسيوي – الأفريقي جبهة واحدة من أجل العدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستكبار، والوقوف بوجه استبداد الكيان الصهيوني، وأن تكون مخرجاته دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة الذين يمثلون رمز العدالة والمقاومة والوحدة".