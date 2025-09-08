إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حمـ،ـاس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة تزامنا مع الإفراج الفوري عن المحتجزين وهو شرط ترفضه إسرائيل.

و تابعت أنه في حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها الحالية في غزة بل قد تعيد تموضعها في أثناء المفاوضات، و ذلك بحسب قناة "القاهرة الإخبارية ".



و يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم مؤخراً إلى حركة حماس مقترحاً لصفقة شاملة تتعلق بالملف الإنساني والسياسي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمبادرات السابقة.

ونقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، رسائل لحركة حماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لموقع "أكسيوس"، أمس الأحد، وتضمنت الرسائل الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

و ينص المقترح على أن تقوم حماس في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو جثامين القتلى، مقابل أن تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بأحكام عالية.

و أفادت القناة الإسرائيلية 12 أن المقترح يشمل دعوة إسرائيل إلى وقف عملية احتلال مدينة غزة، وفتح مسار تفاوضي مباشر بين الطرفين، على أن يتم هذا المسار بإدارة وإشراف شخصي من ترامب بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق ما نقلت.

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

و من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس بجدية مقترح ترامب الأخير بشأن غزة.

كما نقلت قناة "كان" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن "إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية".

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.