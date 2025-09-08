الين يتراجع بقوة بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني

تراجع الين الياباني بشكل ملحوظ، خلال تداولات اليوم /الاثنين/، عقب إعلان رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته، في خطوة تفتح الباب أمام فترة محتملة من عدم اليقين السياسي في اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم.



وانخفض الين الياباني بنسبة 0.6% أمام الدولار ليبلغ 148.25، كما تراجع أمام اليورو والجنيه الإسترليني إلى 173.91 و200.33 على التوالي، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وساهم ضعف العملة اليابانية في دعم تعافٍ جزئي للدولار الأمريكي، حيث بقيت الأنظار متجهة على تداعيات الاستقالة داخل الأسواق اليابانية المحلية، وخاصة سوق السندات الحكومية.

يأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه المستثمرون حالة من القلق بشأن مسار السياسات المالية والنقدية، مع توقعات بتغيير القيادة وتأثير ذلك على بنك اليابان.

وأثار إعلان استقالة إيشيبا مخاوف بشأن استمرار التقلبات في الأسواق المالية اليابانية، إذ يراقب المستثمرون احتمال أن يخلفه شخصية تدعم سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سناي تاكايشي العضو المخضرم في الحزب الليبرالي الديمقراطي والذي سبق أن انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وأدت المخاوف السياسية إلى بيع الين وسندات الحكومة اليابانية، مما دفع بعائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات حتى يتم تأكيد خليفة إيشيبا.

وأعلن وزير الخارجية الياباني السابق توشيميتسو موتيجي عن نيته خوض سباق اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي القادم، ما يضيف المزيد من الضبابية على المشهد السياسي والاقتصادي في اليابان