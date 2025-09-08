انتكاسة انتخابية للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في مقاطعة بوينس آيرس

تعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بانتكاسة كبيرة في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس، التي تمثل اختبارا لانتخابات التجديد النصفي في أكتوبر.



وذكرت قناة، فرنس 24 الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ أنه وفقا للنتائج الرسمية، بعد فرز 93% من الأصوات، حصل حزب ميلي الليبرالي "لا ليبرتاد أفانزا" (LLA) على ما يقرب من 34% من الأصوات، مقارنة بأكثر من 47% لحزب المعارضة البيرونية "فورزا باتريا" (يسار الوسط) في مقاطعة بوينس آيرس، التي تمثل أكثر من ثلث الناخبين الأرجنتينيين.

وأشارت القناة، إلى أن فوز حزب "لا ليبرتاد أفانزا" في الانتخابات لم يكن متوقعا، حيث أن المقاطعة معقل للبيرونيين، لكن الهامش الكبير الظاهر، الذي بلغ حوالي 13 نقطة مئوية أو أكثر، خالف معظم استطلاعات الرأي التي توقعت سباقا متقاربا.

وكان هذا أول اختبار انتخابي رئيسي لخافيير ميلي منذ توليه منصبه في ديسمبر 2023، مع برنامج لإنعاش اقتصاد غارق في تضخم مزمن وديون من خلال خفض الإنفاق العام.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق حزب ميلي، الذي تحالف في هذه الانتخابات الإقليمية مع حزب PRO للرئيس الليبرالي السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019)، مكاسب في الجمعية الإقليمية لبوينس آيرس، التي كانت قيد التجديد في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن يضاعف الحزب عدد مقاعده البالغة 12 مقعدا (من أصل 92).

وقد أقر خافيير ميلي صراحة بأنه "من الناحية السياسية، كانت هزيمة واضحة"، لكنه أعلن في المقر الانتخابي لحزبه في لا بلاتا (جنوب بوينس آيرس): "المسار الذي انتخبنا من أجله في عام 2023 لن يتغير (...) سنعززه ونسرعه".

