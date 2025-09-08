قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
النفط يستعيد مكاسبه بعد موافقة أوبك+ على وتيرة أبطأ لزيادة الإنتاج في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم /الاثنين/، بعدما قرر تحالف أوبك+ تقليص وتيرة زيادة الإنتاج لشهر أكتوبر، في خطوة عززت التوقعات بشح الإمدادات في الأسواق وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الطلب العالمي.
وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر نوفمبر بنسبة 0.6% لتسجل 65.90 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها إلى 61.83 دولار للبرميل.


وجاءت هذه المكاسب لتعوض جانبا من الخسائر التي تكبدتها الأسعار الأسبوع الماضي، حين فقدت ما بين 3% و4% تحت ضغط المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.
وأقرت منظمة أوبك وحلفاؤها، خلال اجتماعها أمس /الأحد/، زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا فقط في أكتوبر، وهو مستوى أقل بكثير من الزيادات السابقة التي تراوحت بين 411 ألفا و555 ألف برميل يوميا.
يأتي القرار ليعزز التوقعات بمزيد من الشح في الإمدادات، في وقت يظل فيه الطلب العالمي عرضة للضغوط نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاطر الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد التحالف أنه يراقب عن كثب تطورات الطلب العالمي، خاصة مع تزايد المؤشرات على ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتعكس هذه التطورات تزايد التوقعات بوجود فائض محتمل في المعروض خلال شتاء نصف الكرة الشمالي، مع تراجع الطلب الأمريكي على الوقود بعد نهاية موسم السفر الصيفي.
كما أظهرت بيانات رسمية من أمريكا الأسبوع الماضي ارتفاعا غير متوقع في المخزونات النفطية، ما زاد من المخاوف بشأن تراجع الاستهلاك المحلي.

النفط التوقعات أوبك الحرب الروسية الإمدادات

