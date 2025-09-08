البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر أمني، أنها ستقصف مدينة غزة اليوم كما لم تهاجم من قبل.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن الجيش سيصعد من قصفه على البنايات الشاهقة التي أخليت في غزة.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال، نقلوا بشكل عاجل إلى أقسام الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا هو الاستهداف الرابع للمستشفى منذ بدء العدوان، حيث سبق أن حاصرته القوات الإسرائيلية خلال عملياتها البرية مطلع عام 2024، مما يثير قلقًا كبيرًا من استهداف المرافق الطبية بشكل مباشر.

وأوضح أبو كويك خلال رسالة على الهواء، أن الغارات الإسرائيلية استمرت خلال الساعات الماضية على مناطق متعددة في المدينة، من بينها شارع النفق، منطقة الصحابة، وبركة الشيخ رضوان، وأسفرت عن تدمير أكثر من 50 بناية سكنية بين تدمير كلي وجزئي، مشيرا إلى قصف طائرات الاحتلال لخيام نازحين في جنوب المدينة، حيث وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد أسلوب التحذير المحدود للمدنيين قبل استهداف منازلهم، مما لا يترك لهم سوى دقائق قليلة للفرار.

وأكد أبو كويك أن حركة النزوح الداخلية في مدينة غزة شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا مع اشتداد القصف الإسرائيلي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، موضحا أن أغلب النازحين يتجهون نحو الأحياء الغربية ووسط المدينة، بينما لم يتمكن البعض من إيجاد مأوى واضطروا للتنقل جنوبًا أو حتى العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم الخطر، في ظل انعدام الأماكن الآمنة، مضيفا أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا مع اتساع رقعة القصف والدمار.

