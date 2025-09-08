عبد المنعم السيد: مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على خفض الدين العام، وتبني سياسات نقدية ومالية مرنة، مع الإستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية كدعامة أساسية لدفع الاقتصاد المصري للإستقرار.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، مع تعزيز العدالة الاجتماعية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الأحداث العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية،كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، وكان لا بد من وضع خطة للنهوض بالإقتصاد المصري.