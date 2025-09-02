خبير: مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات المباشرة بفضل جهود الدولة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا وأصبحت جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات، من بينها: بنية تحتية متطورة، ومناطق ومجمعات صناعية حديثة، وتوافر الطاقة للمصانع، وقوانين وتشريعات داعمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة في مصر يتراوح حاليًا بين 10 و11 مليار دولار سنويًا، معربًا عن أمله في أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 أو 16 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما كان مستهدفًا في الخطط السابقة.

وأضاف أن مصر أصبحت خيارًا بديلًا للعديد من الشركات العالمية التي نقلت مصانعها من الصين واليابان ودول أوروبية، لا سيما إلى منطقة محور قناة السويس، لافتًا إلى وجود نماذج ناجحة مثل المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، والمناطق الصناعية التركية والروسية الجاري التفاوض حولها.