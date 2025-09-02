متحدث الوزراء: السياحة ضمن محاور الاستثمار المرتقبة بين مصر وقطر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سيكون أحد المحاور الأساسية في حزمة الاستثمارات المنتظرة مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب استثمارات جديدة من الدول العربية الشقيقة، ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الإعلان عن تفاصيل هذه الاستثمارات غير متاح في الوقت الحالي، بسبب وجود ترتيبات نهائية قد تطرأ عليها تغييرات، مضيفًا أن جميع التفاصيل ستُعلن في الوقت المناسب من خلال القنوات الرسمية.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتحفيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية.