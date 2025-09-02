مجلس الوزراء: 159 قرار علاج على نفقة الدولة في شهر أغسطس

كشفت أميرة الجوهري المتحدث باسم لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.



وقالت أميرة الجوهري في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس الوزراء حريص على متابعة أعمال اللجنة ويوجه دائما بالتعامل السريع والفعال مع الاستغاثات الطبية ".

وأضافت أميرة الجوهري:" الاستغاثات ترد للجنة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بنا ورقم واتساب".

وتابعت اميرة الجوهري:" لدينا فريق رصد يرصد الاستغاثات الطبية التي ترد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويتم التعامل معها عن طريق التدخل السريع".

وأكملت اميرة الجوهري :" نعرض حالات الاستغاثة على مجموعة من الاطباء المتواجدين في اللجنة الطبية ".

ولفتت أميرة الجوهري:" في شهر أغسطس تم استخراج 159 قرار علاج على نفقة الدولة في شهر اغسطس".