وزير المالية الاسكتلندي: الدعم الشعبي في اسكتلندا يدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين

قال إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، إنّ الدعم المتزايد داخل المجتمع الاسكتلندي لفلسطين يعكس وعياً عاماً وقلقاً عميقاً تجاه ما يحدث في غزة.

وأضاف إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، في تصريحات مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة شعبية متنامية للاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، أن ما يراه الناس من مجاعة وتجويع حتى الموت، ومنع وصول الغذاء، واستهداف العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، قد ترك أثراً بالغاً في الرأي العام الاسكتلندي.

وذكر، أن قرار البرلمان الاسكتلندي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية ووقف دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية يحمل دلالة رمزية قوية، ويعبر عن موقف أخلاقي وإنساني، رغم محدودية سلطات الحكومة الاسكتلندية، مؤكدًا، أن المشهد اليومي على شاشات التلفاز يظهر كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً.

وشدد وزير المالية الاسكتلندي على أهمية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الحكومة الإسرائيلية.

وقال إن هذا الضغط يجب أن يكون منسقًا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة من الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى المملكة المتحدة كإحدى هذه الدول، داعياً الجميع إلى بذل أقصى ما في وسعهم لدفع نحو التغيير.