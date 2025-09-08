سبب بكاء أنجلينا جولي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

شهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لحظة مؤثرة مساء الأحد، عندما لم تتمالك النجمة الأميركية أنجلينا جولي دموعها خلال عرض فيلمها الجديد “Couture” ومناقشته مع الجمهور.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة بعد العرض، وجّه أحد الحاضرين سؤالاً للفنانة أنجلينا جولي حول الأمل في مواجهة الفقد والمرض.



السؤال أعادها إلى تجربة شخصية مؤلمة، إذ استحضرت ذكرى والدتها الراحلة مارشلين برتراند، التي توفيت عام 2007 بعد صراع مع سرطان الثدي والمبيض.



أنجلينا جولي روت أمام الحضور جملة لا تنساها من والدتها، حين قالت لها يوماً: “كل ما يسألني الناس عنه هو السرطان فقط”.



وأوضحت أن هذه الكلمات جعلتها تدرك أهمية النظر إلى المرضى كأشخاص كاملين، وليس مجرد حالة طبية، الأمر الذي زاد من حدة تأثرها وجعل دموعها تنهمر.

الفيلم الذي عُرض في المهرجان يتناول قصة مخرجة تتلقى تشخيصاً بالسرطان، وهو ما جعل الدور يلامس حياة أنجلينا جولي الشخصية بشكل كبير، خاصة أنها تحمل تاريخاً عائلياً مع المرض، وسبق أن خضعت لعمليات وقائية بسبب استعدادها الوراثي.

اللحظة المؤثرة قوبلت بتصفيق طويل من الجمهور، الذي رأى في بكائها دليلاً على صدق مشاعرها وجرأتها في مشاركة تجربتها الإنسانية أمام العالم.

نشرت أنجلينا جولي عام 2013 مقالاً، في صحيفة نيويورك تايمز ، كشفت فيه قرارها إجراء عملية استئصال الثديين للوقاية من السرطان.

‎ وقالت في المقال: "لم يكن القرار سهلاً، لكنه قلل احتمالية إصابتي بسرطان الثدي من 87% إلى أقل من 5%. واليوم أستطيع أن أقول لأولادي إنهم لن يفقدوني بسبب هذا المرض."



‎وأضافت أن السبب وراء هذه الخطوة هو حملها للجين الوراثي BRCA1، الذي يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.