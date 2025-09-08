قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
محمد نبيل

مع اقتراب انعقاد الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، تتجه أنظار عشاق السينما العربية إلى سباق أفضل فيلم دولي (فئة الفيلم الأجنبي)، والذي نادرا ما تشهد مشاركة عربية مؤثرة.

وكالعادة، تعلن الدول العربية عن ترشيحاتها الرسمية في هذه الفئة التي تتنافس فيها أفلام غير ناطقة بالإنجليزية، وهي الفئة التي تحظى بمتابعة نقدية وجماهيرية واسعة عالميًا.عيد ميلاد سعيد - مصر

قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين الاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) اختيار فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة من أول جولة تصويت، من بين الأفلام التى وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت وهي: البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو، رفعت عيني للسما، سنو وايت، شرق 12، الهوى سلطان، بالإضافة إلى فيلم ضي، الذي تم عرضه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول للجنة، وفيلم عيد ميلاد سعيد الذي تقرر عرضه تجاريًا يوم 17 سبتمبر 2025.

وحضر الاجتماع 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوت منهم 9 أعضاء لفيلم «عيد ميلاد سعيد»، وهو ما يساوي 50% + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فیلم رفعت عيني للسما على 4 أصوات، وحصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو على صوتين، وحصل فيلم سنو وايت حصل على صوت واحد.


الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب الممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.
 

ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.



كعكة الرئيس - العراق

اختارت السينما العراقية فيلم “كعكة الرئيس” للمنافسة في سباق الأوسكار، وهو يمثل دراما إنسانية تدور أحداثها في تسعينيات القرن الماضي في إحدى قرى جنوب العراق (الأهوار)، حيث تُكلف الطفلة لمياء، التي تبلغ من العمر تسع سنوات، بجلب مكونات لصنع كعكة عيد ميلاد الرئيس صدام حسين، تحت ضغوط الحصار الاقتصادي المخنق. ما كان يبدو مهمة بسيطة، يتحول إلى رحلة معاناة وصراع من أجل البقاء.

شهد الفيلم عرضه الأول عالميًا ضمن قسم أسبوعي المخرجين في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، حيث نال جائزة الكاميرا الذهبية (Caméra d’Or) — وهو إنجازات يعد الأول من نوعه للعراق في المهرجان.

فلسطين 36 - فلسطين

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اختيار فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر ليمثل فلسطين في فئة أفضل فيلم دولي طويل ضمن الدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار. 
 

ويُعد هذا الفيلم الـ18 في تاريخ ترشيحات فلسطين للأوسكار منذ عام 2003، وهو ينتمي للدراما التاريخية، ويستعرض أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ضد الانتداب البريطاني، من خلال قصة يوسف الذي يتنقل بين قريته ومدينة القدس وسط تصاعد التوترات السياسية. 
 

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ50 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (4–14 سبتمبر 2025) ضمن عروض "الجالا" الرسمية، مما يعزز من حضوره الدولي، ويشارك في بطولته جيرمي آيرونز، هيام عباس، كامل الباشا، صالح بكري، ظافر العابدين، ياسمين المصري، بيلي هاول، ومجموعة من الممثلين الفلسطينيين.


شارع مالقة - المغرب

تقدم المخرجة مريام توزاني فيلمها الجديد شارع مالقة (Calle Málaga) – أحدث أعمالها لعام 2025، وهو أول فيلم لها باللغة الإسبانية. 

الفيلم فاز بجائزة الجمهور (Armani Beauty Audience Award) في قسم Venice Spotlight ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتم اختياره لتمثيل المغرب في سباق أفضل فيلم دولي طويل ضمن جوائز الأوسكار الـ98.

اللي باقي منك - الأردن

أعلنت المملكة الأردنية عن اختيار فيلم "All That's Left of You" (اللي باقي منك) للمخرجة شيرين دابيس، ليمثل الأردن رسميًا في سباق أفضل فيلم دولي طويل ضمن الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار لعام 2026. 

الفيلم هو دراما عائلية إنسانية كتبته وأخرجته شيرين دابيس، التي تقوم أيضًا ببطولته إلى جانب صالح بكري، محمد بكري، وآدم بكري وغيرهم. 

وأقيم العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان صندانس السينمائي 2025، وفي نفس العام قدم ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان سيدني السينمائي الدولي، حيث نال جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي طويل. 

فيلم فلسطين 36 فيلم عيد ميلاد سعيد الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الزمالك

نجم جديد يغيب عن الزمالك أمام المصري

منتخب مصر

نجم منتخب مصر يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو

حسام حسن

تعرف على رد حسام حسن على مواجهة البرازيل

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد