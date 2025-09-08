تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

مع اقتراب انعقاد الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، تتجه أنظار عشاق السينما العربية إلى سباق أفضل فيلم دولي (فئة الفيلم الأجنبي)، والذي نادرا ما تشهد مشاركة عربية مؤثرة.



وكالعادة، تعلن الدول العربية عن ترشيحاتها الرسمية في هذه الفئة التي تتنافس فيها أفلام غير ناطقة بالإنجليزية، وهي الفئة التي تحظى بمتابعة نقدية وجماهيرية واسعة عالميًا.عيد ميلاد سعيد - مصر



قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين الاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) اختيار فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة من أول جولة تصويت، من بين الأفلام التى وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت وهي: البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو، رفعت عيني للسما، سنو وايت، شرق 12، الهوى سلطان، بالإضافة إلى فيلم ضي، الذي تم عرضه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول للجنة، وفيلم عيد ميلاد سعيد الذي تقرر عرضه تجاريًا يوم 17 سبتمبر 2025.

وحضر الاجتماع 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوت منهم 9 أعضاء لفيلم «عيد ميلاد سعيد»، وهو ما يساوي 50% + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فیلم رفعت عيني للسما على 4 أصوات، وحصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو على صوتين، وحصل فيلم سنو وايت حصل على صوت واحد.



الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب الممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.



ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.





كعكة الرئيس - العراق



اختارت السينما العراقية فيلم “كعكة الرئيس” للمنافسة في سباق الأوسكار، وهو يمثل دراما إنسانية تدور أحداثها في تسعينيات القرن الماضي في إحدى قرى جنوب العراق (الأهوار)، حيث تُكلف الطفلة لمياء، التي تبلغ من العمر تسع سنوات، بجلب مكونات لصنع كعكة عيد ميلاد الرئيس صدام حسين، تحت ضغوط الحصار الاقتصادي المخنق. ما كان يبدو مهمة بسيطة، يتحول إلى رحلة معاناة وصراع من أجل البقاء.



شهد الفيلم عرضه الأول عالميًا ضمن قسم أسبوعي المخرجين في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، حيث نال جائزة الكاميرا الذهبية (Caméra d’Or) — وهو إنجازات يعد الأول من نوعه للعراق في المهرجان.



فلسطين 36 - فلسطين



أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اختيار فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر ليمثل فلسطين في فئة أفضل فيلم دولي طويل ضمن الدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار.



ويُعد هذا الفيلم الـ18 في تاريخ ترشيحات فلسطين للأوسكار منذ عام 2003، وهو ينتمي للدراما التاريخية، ويستعرض أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ضد الانتداب البريطاني، من خلال قصة يوسف الذي يتنقل بين قريته ومدينة القدس وسط تصاعد التوترات السياسية.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ50 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (4–14 سبتمبر 2025) ضمن عروض "الجالا" الرسمية، مما يعزز من حضوره الدولي، ويشارك في بطولته جيرمي آيرونز، هيام عباس، كامل الباشا، صالح بكري، ظافر العابدين، ياسمين المصري، بيلي هاول، ومجموعة من الممثلين الفلسطينيين.





شارع مالقة - المغرب



تقدم المخرجة مريام توزاني فيلمها الجديد شارع مالقة (Calle Málaga) – أحدث أعمالها لعام 2025، وهو أول فيلم لها باللغة الإسبانية.



الفيلم فاز بجائزة الجمهور (Armani Beauty Audience Award) في قسم Venice Spotlight ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتم اختياره لتمثيل المغرب في سباق أفضل فيلم دولي طويل ضمن جوائز الأوسكار الـ98.



اللي باقي منك - الأردن



أعلنت المملكة الأردنية عن اختيار فيلم "All That's Left of You" (اللي باقي منك) للمخرجة شيرين دابيس، ليمثل الأردن رسميًا في سباق أفضل فيلم دولي طويل ضمن الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار لعام 2026.



الفيلم هو دراما عائلية إنسانية كتبته وأخرجته شيرين دابيس، التي تقوم أيضًا ببطولته إلى جانب صالح بكري، محمد بكري، وآدم بكري وغيرهم.



وأقيم العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان صندانس السينمائي 2025، وفي نفس العام قدم ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان سيدني السينمائي الدولي، حيث نال جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي طويل.