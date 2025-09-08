طرح فيلم "عيد ميلاد سعيد" بدور العرض قبل افتتاحه مهرجان الجونة

بقرار من 16 عضوًا بلجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، والتي تضم 23 عضوًا، تمّ التصويت على الأفلام التي وصلت إلى القائمة النهائية لتمثيل مصر، وتضمنت: «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، «رفعت عيني للسما»، «سنو وايت»، «شرق 12»، «الهوى سلطان»، بالإضافة إلى فيلم «ضي»، وفيلم «عيد ميلاد سعيد».

وحصل فيلم عيد ميلاد سعيد على 9 أصوات، بينما حصل فیلم «رفعت عيني للسما» على 4 أصوات، وحصل فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» على صوتين، وحصل فيلم «سنو وايت» حصل على صوت واحد، ليتمّ بذلك اختيار فيلم عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في المسابقة.



الفيلم المصري الذي يفتتح مهرجان الجونة السينمائي يتم طرحه في دور العرض من يوم 17 سبتمبر الجاري، ولكنه عرض محدود بطبيعة الحال لإستيفاء الشروط الخاصة بالترشح، والتي تلزم الفيلم بالتواجد في دور العرض الجماهيرية قبل 30 سبتمبر الحالي.







الناقد طارق الشناوي أكد أن اللجنة شاهدت فيلم “عيد ميلاد سعيد” في سينما الهناجر، مؤكدًا وجود ورقة رسمية معتمدة من غرفة صناعة السينما، صادرة عن منتج وموزع العمل، تؤكد أن الفيلم سيُعرض تجاريًا ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري، وهو ما يضمن مطابقته لكافة شروط المشاركة.



الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب الممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.



ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.