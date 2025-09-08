قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
فن وثقافة

تفاصيل الحلقة الثالثة من “الوكيل”: انهيارات تهز عالم التيك توك

قسم الفن

بعد الاعتداء على منتصر (إسلام خالد) في ختام الحلقة الثانية من حكاية الوكيل ضمن مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، تبدأ الحلقة الثالثة بمشهد إنساني حيث ينهض منتصر مطمئنًا على نورا (نورا عبدالرحمن) التي كانت ترافقه في الندوة.

تعود ورد الشهيرة بـ"رودي" (أميرة الشريف) لتتصدر المشهد مجددًا عبر لايف تيك توك بفستان الحفلة التي أقامتها لمشاهير المنصة، قبل أن تتلقى رسالة من رجل الأعمال أمير، فتغلق البث وتتواصل مع منشاوي (أحمد فهيم) الذي يشجعها على الاستمرار في اللعبة.

في موازاة ذلك، يدخل جلال الملقب بـ"جلجل" (محمد طعيمة) في صدام عنيف مع زوجته زوزة (بسنت النبراوي) بعدما تطلب منه دخول غرفة دردشة خاصة مع رجل وزوجته مقابل 1000 دولار، ليقاوم الطلب أولًا ثم يرضخ في النهاية.

على الجانب الآخر، يظهر منتصر مع نورا في لايف جديد من أحد المقاهي، يتحدثان فيه عن الاعتداء الذي تعرض له، بينما يطل جابر جبر (تامر فرج) من فيلته متحدثًا عن كرة القدم بجهل، ليصطدم مجددًا باحتقار ابنه حمزة.

تزداد المفاجآت مع اتصال رودي بوزة ودعوتها للقاء خاص مع منشاوي داخل الوكالة، بعيدًا عن زوجها، غير أن جلال يتنصت على زوجته دون علمها. وبالفعل تلتقي زوزة منشاوي الذي يبلغها أن الوكيل (مراد مكرم) اختارها لتكون بديلة ورد، وأنها ستكون الوجه الجديد لتطبيق آخر ستطلقه الوكالة بعد فضيحة رودي. جلال، المتنصت عبر الميكروفون الذي دسّه لها، يسمع كل شيء.

تصعيد جديد يكشفه منشاوي حين يطلب من الشيخ سالم (أحمد عثمان) مهاجمة لاعب كرة قدم في بث مباشر وربط اسمه بانتحار فتاة سُرّب لها فيديو فاضح. يرفض سالم أولًا لكنه يرضخ تحت التهديد، لتصطدم به زوجته متهمة إياه بالنفاق واستغلال الدين لمصالحه، فتطلب الطلاق وتأخذ ابنتها وترحل.

في هذه الأثناء، تندلع حملة عنيفة على تيك توك حول اللاعب، وانتحار الفتاة، وفضيحة رجل الأعمال أمير مع ورد. ومع انتشار التسريبات، يهدد أمير ورد هاتفيًا، لكنها تُمنع من دخول الوكالة بعدما تخلت عنها. في المقابل، تتلقى نورا تسريبات جديدة متعلقة بفضائح أمير، لتخرج في بث مباشر تكشف فيه التفاصيل مدعومة بثقة الجمهور.

الوكيل يراقب كل شيء من عزبته، ويؤكد لمساعده منشاوي أن التطبيق الجديد مؤمن بشكل أكبر، ويوجه بدعم نورا ومنتصر لأنهما – حسب وصفه – "دماغهم شبعانة تعليم وجعانة تقدير".

تتصاعد الدراما داخل بيت الشيخ سالم المنهار، وبينما يحاول مراجعة نفسه بعد فقدان أسرته، يظهر المحامي يحيى (محسن محيي الدين) مع ابن زوجته يوسف وهبي، محاولًا فك خيوط اللعبة وكشف من يقف خلف هذا العالم الملوث.

لكن النهاية جاءت صادمة: بعد عودة زوزة إلى المنزل، يستقبلها جلال بعنف وضرب مبرح، لينقلب الشجار إلى مأساة بعد أن تقع على الأرض بلا حراك وتلفظ أنفاسها الأخيرة، فيدخل جلال في صدمة مروعة.

ويبقى السؤال: كيف ستتطور الأحداث في الحلقة القادمة من الوكيل؟ وهل يبدأ سقوط جديد في عالم الوكالة والتيك توك؟.

الوكيل التيك توك ماتراه ليس كما يبدو

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

فعاليات ثقافية وفنية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع .. انطلاق ملتقيى المبدع الصغير بالعريش والشرق الفني بالزقازيق

مراسي البحر الأحمر.. مشروع استثماري عملاق يضع مصر على خريطة السياحة الفاخرة عالميًا.. خبير يعلق

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بطنطا: نعمل على إعادة صياغة المشهد الحضاري

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

