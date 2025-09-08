قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

استحي على دمك.. أحمد ماهر يهاجم الممثل السوري سلوم حداد: معندوش بصمة فنية

أحمد ماهر
أحمد ماهر
قسم الفن

رد الفنان أحمد ماهر، على تصريحات الممثل السوري سلوم حداد بشأن انتقاده لفنانين مصر، موضحاً أنه يجب عليه أن يثقف نفسه ويراجع تاريخ مصر جيداً قبل أن يتحدث.


وتابع أحمد ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "اللي يتكلم عن مصر لازم يتوضي ويتمضمض بالمسك، مينفعش التقويل والتلسين على مصر وفنانيها اللي هما رواد هذه المهنة، فنانين مصر صدروا الفن للمنطقة العربية.. مين يغفل أن السينما المصرية قدمت فجر الإسلام ورابعة العدوية".


وأضاف أحمد ماهر، أنه في حالة ذهول من تصريحات سلوم حداد، فكيف يغفل هويتي وهو يعلمني جيداً وقابلني أكثر من مرة، متسائلاً: أين بصمة سلوم حداد في الساحة العربية من الفن، فنحن لدينا جيش كبير من الفنانين مثل محمود المليجي وجلال الشرقاوي.


وأوضح أحمد ماهر، أن سلوم حداد لم يكلف نفسه بالبحث عن الفنانين الذين أجادوا تقديم اللغة العربية الفصحى في أعمالهم الفنية، معقباً: "أنا قابلت سلوم كتير علشان كده بقوله استحي وعيب اللي أنت بتقوله".


يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.

