عمرو محمود ياسين يهاجم سلوم حداد بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين

انتقد السيناريست عمرو محمود ياسين الفنان السوري سلوم حداد، بعد تصريحاته التي سخر فيها من طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى في أعمالهم الفنية.



وقال ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "هل مثل هذا التصريح مقبول من فنان بحجمك تجاه الفنان المصري؟ بالتأكيد لا، فأنت لست في موقع يسمح لك بتقييم الفنانين المصريين، ولا يحق لك أو لغيرك ذلك".



وأضاف: "ما قلته يعد تجاوزًا سافرًا، فتاريخ الفن المصري زاخر بكبار أساتذة اللغة العربية والإلقاء، والمسرح المصري مليء بعظماء أثروا الفن العربي بأدائهم الفصيح".



وتابع: "مع كامل احترامي لمكانتك الفنية، إلا أن تصريحاتك أظهرت روحًا غير طيبة تجاه الفن والفنان المصري، ولا يوجد مبرر لذلك، وإن جهلت بتاريخ هؤلاء العظماء فأنا مستعد لسرد قائمة طويلة من الأسماء التي تعتبر مدرسة في فن الكلمة بالعربية".