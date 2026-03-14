محمد أنور عن الأعلى مشاهدة والأعلي إيرادات: النجاح ليس في شباك التذاكر فقط

انتقد الفنان محمد أنور ما وصفه بـ "موضة" التباهي بتحقيق أعلى الإيرادات في السينما مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تقدم فائدة حقيقية للمشاهد.

وأكد أن المقاييس الحقيقية للنجاح لا ينبغي أن تقتصر على شباك التذاكر فقط، بل يجب أن تشمل التأثير الجماهيري والنجاح المستمر في الذاكرة.

"الأعلى إيرادات" لا تخدم الجمهور

أوضح محمد أنور خلال استضافته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أن ما يهم صُنّاع العمل أكثر من الجمهور هو هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن التباهي بتحقيق أعلى الإيرادات في السينما لا يضيف شيئًا حقيقيًا للمشاهد.

النجاح لا يقاس بإيرادات شباك التذاكر

وأشار أنور إلى أنه يجب توسيع تعريف النجاح في السينما، مؤكدًا أن النجاح لا يجب أن يُحصر في إيرادات شباك التذاكر فقط.

وأضاف أنه يمكن أن يكون للعمل نجاح جماهيري حقيقي من خلال تأثيره على الجمهور، سواء تم عرضه في السينما أو عبر القنوات التلفزيونية.

مثال فيلم "سمير وشهير وبهير"

استشهد محمد أنور بتجربة فيلم "سمير وشهير وبهير"، الذي جمع الثلاثي أحمد فهمي، هشام ماجد، و شيكو، مؤكدًا أن الفيلم لم يحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر عند عرضه في دور السينما. ومع ذلك، حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه تلفزيونيًا، وأصبح نقطة انطلاق حقيقية لثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي حاليًا.

النجاح الحقيقي يُقاس بالتأثير والاستمرارية

وشدد محمد أنور على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بالأرقام المجردة لإيرادات شباك التذاكر، بل بالتأثير الجماهيري ومدى استمرار العمل في الذاكرة الجماعية للناس.