محمد أنور يحذر : «تيك توك يضر بسمعة مصر ولن أسمح لأولادي باستخدامه»

أكد الفنان محمد أنور موقفه الحازم تجاه تطبيق تيك توك، محذراً من الآثار السلبية للمحتوى غير اللائق على صورة مصر عالميًا وعلى الأجيال الشابة.

توضيح موقفه الحقيقي

ونفى محمد أنور خلال لقائه في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية اسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، التصريح المنسوب إليه بأن «تيك توك بوّظ أخلاق بنات مصر»، مؤكداً استعداده للقسم على المصحف بأنه لم يقل ذلك حرفيًا، لكنه استغل اللقاء لتوضيح موقفه الحقيقي تجاه التطبيق.

الأخلاق العامة وصورة مصر

وأوضح أن كونه أباً يجعله يرفض تمامًا السماح لأولاده باستخدام تيك توك في الوقت الحالي، مشيرًا إلى انتشار محتوى «مقزز» يتضمن تحديات غريبة وأفعال غير لائقة، وهو ما يؤثر على الأخلاق العامة وصورة مصر في الخارج. وأضاف: «الناس في الخارج قد يظنون أن هذا هو واقع مصر، وهذا غير صحيح، فالمحتوى السلبي يسيء لسمعتنا».

في المقابل، حرص محمد أنور على إبراز الجانب الإيجابي للتطبيق، مشيراً إلى وجود صناع محتوى محترمين يقدمون رسائل هادفة، ونجوم وممثلين ومطربين لديهم برامج ناجحة ومحتوى هادف.

وذكر تجربة الفنان الشاب أحمد رمزي الذي بدأ مسيرته من تيك توك واستطاع تحويل موهبته إلى نجاح حقيقي في التمثيل.