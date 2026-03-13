محمد أنور : حلمي أشتغل مع هنيدي أو سعد أو حلمي

كشف الفنان محمد أنور عن أمنية فنية طالما راودته، مؤكداً أنه رغم خبرته التي تزيد على 15 عامًا في الوسط الفني، لم تتح له الفرصة بعد للعمل مع أبرز نجوم الكوميديا المصرية مثل محمد هنيدي، أحمد حلمي، محمد سعد، أو هاني رمزي.

وأوضح أن التعاون مع أي من هؤلاء النجوم يُعد حلمًا مشروعًا لجيله بالكامل، مشيرًا إلى أن أي فنان من جيله لن يمانع فرصة العمل مع رموز الكوميديا المصرية.

وأشار أنور إلى أن لكل من أحمد حلمي ومحمد سعد تاريخ فني متميز يصعب تكراره، وأنه شاهد جميع أفلام أحمد حلمي في دور العرض السينمائية، معربًا عن إعجابه بأعماله التي تركت بصمة واضحة في السينما المصرية.

كما أعرب عن إعجابه بمسيرة محمد سعد، واصفًا إياه بالعملاق، ومشيرًا إلى أنه شاهد فيلم بوحة خمس مرات في السينما بسبب نجاحه الكبير وقت عرضه.

الأدوار والأساليب الكوميدية

وأضاف أن ميوله الفنية تميل أكثر إلى مدرسة أحمد حلمي لما تتميز به من تنوع في الأدوار والأساليب الكوميدية، مع احترامه الكامل لجميع نجوم الكوميديا الذين شكلوا وجدان جيل كامل من الجمهور.