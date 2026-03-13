محمد أنور: والدتي لسه بترقيني وأولادي.. وإيماننا بالحسد يجعلنا نتبارك بكلام ربنا

كشف الفنان محمد أنور عن جانب إنساني وروحاني في حياته الأسرية، مؤكداً أن والدته ما زالت تحرص على قراءة الرقية الشرعية له ولأولاده، إيمانًا منها بوجود الحسد وحرصًا على حمايتهم من أي أذى.

باب الاحتياط والطمأنينة

وأوضح خلال حواره في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أن الإيمان بالحسد أمر ثابت ومذكور في القرآن الكريم، وأن ما تقوم به والدته هو من باب الاحتياط والطمأنينة، ليس له وحده، بل يشمل أولاده وأحيانًا أشخاصًا آخرين يطلبون بركتها.

وأشار أنور إلى أن هذه العادة متوارثة في العائلة، فجدته في المنصورة كانت مشهورة بقدرتها على الرقية، لكن والدته التزمت بالرقية الشرعية الواردة عن النبي ﷺ فقط، دون طقوس قديمة، مؤكداً أن والدته ما زالت تجلس بجواره وتقرأ الرقية عليه وعلى أولاده، وهو يشعر بذلك بالراحة والبركة، مضيفًا: "فعليًا بحس إني كويس، وإحنا بنتبارك بكلام ربنا".