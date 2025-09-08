مجافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي حادث اصطدام ميكروباص برصيف

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الاثنين الإجراءات الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف بمدينة الحمام على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية بالكيلو 70 واسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الحمام المركزى .

حيث كلف محافظ مطروح رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام بتفقد حالة المصابين والاطمئنان على الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة للمصابين ,يرافقه الدكتور محمد رفيق مدير مستشفى الحمام المركزى، مع تواجد الاطقم الطبية والتمريض وسرعة اسعاف المصابين مع توافر كافة الادوات والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين

وأشار الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة إلى المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لجميع المستشفيات بمطروح وجاهزيتها لإستقبال اى طوارئ أو حوادث لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة مع رفع درجة الاستعداد وتوافر الاطقم الطبية والتخصصات المختلفة والتمريض, والاطمئنان على توافر الاحتياجات والمستلزمات الطبية والعلاجية وكميات الدم اللازمة

، وأشار مدير مرفق إسعاف مطروح أنه فور الابلاغ بالحادث تم الدفع على الفور بعدد 5 سيارات اسعاف لإنقاذ المصابين والوصول في اقل من خمس دقائق لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الحمام المركزى.