أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و ذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية السورية.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية.

وإذ ترفض سورية بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.

و شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على أهداف في محافظتي حمص واللاذقية في سوريا.

وذكر المرصد السوري، أن انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

و استهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي، قرب مدينة حمص وسط سوريا، و ركزت إسرائيل ضرباتها على مستودع للأسلحة والذخائر جنوب مدينة حمص، كما شن جيش الاحتلال غارات أخرى على محيط مدين اللاذقية، بحسب "سكاي نيوز عربية".



و أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة تدمر، وسط سوريا.

و نفذت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص من أجواء البقاع الشمالي اللبناني، بحسب وأفادت وسائل إعلام لبنانية.