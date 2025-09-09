غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على أهداف في محافظتي حمص واللاذقية في سوريا.

وذكر المرصد السوري، أن انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

و استهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي، قرب مدينة حمص وسط سوريا، و ركزت إسرائيل ضرباتها على مستودع للأسلحة والذخائر جنوب مدينة حمص، كما شن جيش الاحتلال غارات أخرى على محيط مدين اللاذقية، بحسب "سكاي نيوز عربية".



و أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة تدمر، وسط سوريا.

و نفذت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص من أجواء البقاع الشمالي اللبناني، بحسب وأفادت وسائل إعلام لبنانية.