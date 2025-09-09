بعد إصابة عائلة بالتسمم بالمنيا.. مطلب برلماني لتشديد الرقابة على المطاعم والأغذية

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية لتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ بيع الأغذية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، ورفع وعي المستهلكين بضرورة تحري الدقة في اختيار أماكن تناول الطعام، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين مشيراً إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء – من خلال ما ورد إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي – رصدت شكوى أحد المواطنين ضد أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هى الإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين؟ وهل هناك خطة واضحة لتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ البيع، خاصة الشهيرة منها، على مستوى الجمهورية؟ وما مدى جدية الحكومة في تغليظ العقوبات على المخالفين بما يحقق الردع العام والخاص؟ مطالباً من الحكومة تشديد الرقابة على جميع المطاعم

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لماذا لا تكلف الحكومة جميع المحافظين ومديرى مديريات الصحة والتموين على مستوى الجمهورية للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المطاعم ومحال الأغذية لمعرفة مدى مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية وضمان سلامته حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة على صحة المواطنين ؟ وما هي خطة الحكومة في رفع وعي المواطنين بطرق اختيار أماكن تناول الطعام الآمن؟ مؤكداً على ضرورة أن يحظى هذا الملف بأكبر اهتمام من الحكومة لرصد المخالفات بها ومحاكمة المخالفين واعداد قائمة سوداء بالمطاعم المخالفة حتى يتعرف الرأى العام عليها وحتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه تقديم أغذية فاسدة للمواطنين

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وبالتحريات تبيّن أن المصابين يعانون من آلام بالبطن وقيء متكرر وارتفاع بدرجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع.