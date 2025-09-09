قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
محافظات

مد باب قبول طلبات تقنين أوضاع منازل منطقة قشنا بالفرافرة حتى الخميس المقبل

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن مد باب قبول الطلبات المرحلة الثالثة  للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة، لبحثها عن طريق اللجان المختصة لتحديد مدى إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه.

وذلك حتي يوم الخميس 11 سبتمبر الجارى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتلبيه لطلبات العديد من المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة أن المستندات المطلوبة مبدئيا طلب وفقاً للنموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وكروكي موضحاً به الاحداثيات والأطوال وصورة من رخصة البناء، صورة من المستندات والعقود الدالة علي حيازة مقدم الطلب للعقار وإيصال مرافق حديث مياه - كهرباء - تلفون)، صورة من اخطار الملكية إن وجد) وعلى المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يتم الالتفات لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.

