مد باب قبول طلبات تقنين أوضاع منازل منطقة قشنا بالفرافرة حتى الخميس المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن مد باب قبول الطلبات المرحلة الثالثة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة، لبحثها عن طريق اللجان المختصة لتحديد مدى إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه.

وذلك حتي يوم الخميس 11 سبتمبر الجارى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتلبيه لطلبات العديد من المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة أن المستندات المطلوبة مبدئيا طلب وفقاً للنموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وكروكي موضحاً به الاحداثيات والأطوال وصورة من رخصة البناء، صورة من المستندات والعقود الدالة علي حيازة مقدم الطلب للعقار وإيصال مرافق حديث مياه - كهرباء - تلفون)، صورة من اخطار الملكية إن وجد) وعلى المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يتم الالتفات لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.