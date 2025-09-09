الاحتلال يقدم على هدم منزلي منفذي عملية القدس المحتلة

أمر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منازل في بلدتي الفلسطينيين الاثنين والفدائيين في الضفة الغربية اللذين هاجما محطة باصات في القدس وأوقعا نحو 6 قتلى وأكثر من 20 مصابًا.

كما قرر الاحتلال الانتقام أيضًا بإلغاء تصاريح العمل لمئات من مواطني قريتهما وأقاربهما.

أطلق فدائيان من بلدتي قطنة وقبيبة شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، النار على محطة حافلات على مشارف القدسأم أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وفي بيان، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر بفرض عقوبات على أفراد عائلات المهاجمين وسكان القريتين.

سيتم هدم كل مبنى تم بناؤه بدون تصاريح في المدينتين، وسيتم إلغاء تصريح عمل 750 شخصًا في إسرائيل، وهو المصدر الرئيسي للدخل للعديد من العائلات الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن هدم منازل أقارب المهاجمين وزملائهم القرويين هو رادع للهجمات المستقبلية.

يعتبر الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.