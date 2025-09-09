محتجون يضرمون النار في مقر إقامة رئيس وزراء نيبال وإغلاق مطار العاصمة

أفادت وسائل إعلام نبيالي بأن محتجون أضرموا النار في مقر الإقامة الشخصي لرئيس وزراء نيبال ، مشيرة إلى الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال المصدر: وعلى وقع الاحتجاجات الحاشدة التي فجرها حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي دعت أحزاب المعارضة رئيس وزراء البلاد شارما أولي إلى الاستقالة فورا.

وأشار الإعلام النيبالي إلى أنه تم إغلاق مطار العاصمة كاتماندو الدولي بسبب الاحتجاجات وإلغاء جميع الرحلات الجوية.

وأفادت وسائل إعلام بأن حكومة نيبال رفعت الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات جماهيرية شملت العاصمة كاتماندو والمدن الكبرى أمس الاثنين.

وشهد أمس مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين، بعد أن أطلقت الشرطة النيبالية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يطالبون الحكومة برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة الفساد.

من جانبه ؛ قال شيخار خانال، المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو: حتى الآن، قُتل 10 متظاهرين، وأصيب 87 بجروح، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

مواقع التواصل الاجتماعي

كان عشرات الآلاف من الأشخاص نزلوا إلى شوارع العاصمة النيبالية كاتماندو، الاثنين، للتعبير عن احتجاجهم على قرار السلطات بحجب أغلب منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، قائلة إن هذه المنصات فشلت في التسجيل والخضوع للرقابة الحكومية.

ونجح عدد من المتظاهرينن الذين تقدموا نحو الأسلاك الشائكة، في إجبار شرطة مكافحة الشغب على التراجع بينما أحاطوا بمبنى البرلمان.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، ولكن المتظاهرين فاقوهم عدداً، ودخلوا مجمع البرلمان لحماية أنفسهم. وظل الوضع متوتراً.

وأعلنت الحكومة حظر تجوال، الاثنين، حول البرلمان وأمانة الحكومة والمنزل الرئاسي وأجزاء رئيسية بالمدينة.

ورددت الحشود هتافات منها: أوقفوا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقفوا الفساد لا مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحين بالعلم الوطني. وتحمل مسيرة، الاثنين، اسم مظاهرة جيل زد، وتشير بشكل عام إلى الأشخاص الذين يولدون بين 1995 و2010.



وأشارت الحكومة إلى أن 24 منصة تواصل اجتماعي تُستخدم على نطاق واسع في نيبال تلقت إخطارات متكررة لتسجيل شركاتها رسمياً في البلاد.

وحظرت الحكومة تلك التي لم تسجل منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات تيك توك وفايبر و3 منصات أخرى، حيث تعمل هذه المنصات بشكل سلس.