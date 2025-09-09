ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على جندي احتياط ميتًا في منزله بمدينة رحوفوت والاشتباه في انهائه لحياته بسبب مروره وفق التوقعات بأزمة نفسية حادة.

فيما ذكرت الإذاعة أن الجندي القاتل لنفسه ، انتحر في يوم زفافه.

والشهر الماضي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة.

وقالت إن الشرطي المنتحر قاتل مع زملائه "لتحرير" قسم شرطة سديروت من "مقاومي" حماس خلال إطلاقها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأوضحت أيضا أن الشرطي عانى من أعراض نفسية جراء مقتل زملائه في ذلك الهجوم، مشيرة إلى أن عدد المنتحرين من الأجهزة الأمنية ارتفع إلى 22 منذ مطلع العام الجاري.

وقبل ذلك أقدم العديد من الجنود الذين شاركوا في الحرب على غزة على الانتحار، حيث انتحر جندي في الغابة السويسرية شمالي الاحتلال ، وذلك بعد عودته من القتال في غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس حينها، أن الجندي المنتحر عمره 28 عاما، وأن الشرطة العسكرية تقدر أنه انتحر بتفجير قنبلة يدوية.

ووفق إحصاءات غير رسمية وردت في وسائل الإعلام، فإن ما لا يقل عن 19 جنديا انتحروا خلال العام وباحتساب الأخير يكون العدد 20 منتحرًا، في حين انتحر 21 جنديا خلال العام 2024.