ألوية الناصر صلاح الدين تقصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال خان يونس

أعلنت كتائب الأقصى قصفها صباح اليوم، الثلاثاء، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني محيط كف القرارة شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون عيار "60" نظامي.

ونفذت قوات "القسام" في وقت سابق عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت الكتائب، في بيان عسكري، إن مقاتليها استهدفوا يوم 31 أغسطس 2025 ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافاه” في محيط مسجد صلاح الدين ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد عودتهم من خطوط المواجهة.

وفي بيان آخر، أكدت الكتائب أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.