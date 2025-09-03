كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ سلسلة عمليات تحمل اسم "عصا موسى"، وذلك رداً على العملية العسكرية الإسرائيلية التي أُطلق عليها "عربات جدعون 2".

وقال مصدر قيادي في الكتائب، في تصريحات صحفية، إن "أولى العمليات نفذت في حي الزيتون ومخيم جباليا، بعد ساعات قليلة من إعلان الاحتلال عن بدء عمليته العسكرية".

وأضاف: "العدو شاهد عن قرب جاهزية مقاتلينا، وما حدث ليس سوى بداية لما ينتظره في غزة"، مؤكداً أن "ما فشلت فيه عربات جدعون أمام حجارة داود، ستواجهه اليوم بعصا موسى التي ستحمل مفاجآت أكبر".