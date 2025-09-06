القسام تعلن استهداف قواتها 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافاه

نفذت قوات "القسام" عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما اعلنته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت الكتائب في بيان عسكري إن مقاتليها استهدفوا يوم 31 أغسطس 2025 ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافاه” في محيط مسجد صلاح الدين ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد عودتهم من خطوط المواجهة.

وفي بيان آخر ، أكدت الكتائب أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.