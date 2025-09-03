ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

القسم الخارجي

أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تحذيرًا شديد اللهجة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أي خطوة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في مدينة غزة ستقابل برد قاس، وسيتحمل الاحتلال تبعاته على مستوى جنوده وأسراه.

وجاء التحذير في مقطع مصور بثته الكتائب مساء اليوم الأربعاء، باللغتين العربية والعبرية، تضمن مشاهد لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، في محاولة واضحة للضغط على القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل.

وقالت الكتائب في رسالتها: "تحذير عاجل: قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة ستدفعون ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم."

ويأتي هذا التهديد في وقت أعلنت فيه إسرائيل استمرار الاستعدادات لما تسميه عملية "عربات جدعون 2"، حيث يجري تعزيز قوات الاحتياط، في حين صرح رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بأن "العمليات البرية في غزة بدأت فعليا وتتوسع تدريجيا".

في السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام عن بدء تنفيذ سلسلة عمليات جديدة تحت اسم "عصا موسى"، ردا على التصعيد الإسرائيلي الأخير. وقال مصدر في الكتائب إن أولى هذه العمليات نُفذت في حي الزيتون ومخيم جباليا، مشيرًا إلى أن "العدو شاهد عن قرب جاهزية المقاتلين"، ومؤكدًا أن "ما ينتظر الاحتلال سيكون أعنف وأكثر تعقيدا".

وأضاف المصدر: "ما فشلت فيه عربات جدعون أمام حجارة داود، ستواجهه الآن بعصا موسى التي ستحمل مفاجآت أكبر".

