مجزرة بمخيم الشاطئ بغزة تقتل الأطفال و25 مفقودًا

قامت طائرات الاحتلال بقصف مدفعي على حي التفاح بغزة بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات حربية في أجواء مدينة غزة وذلك بعدما ارتكبت مجزرة في مخيم الشاطئ.

ذكر الدفاع المدني بغزة أن 25 مفقودا على الأقل تحت أنقاض منزل قصفته القوات الإسرائيلية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقالت الصحف الفلسطينية إنه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة الحصري بعد قصف منزلها في محيط دوار القوقا، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، في حين لا يزال عدد 25 من أفراد العائلة في عداد المفقودين تحت الركام.

تزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حيث أطلقت طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" قنابل متفجرة في محيط مفترق الغزالي.



كما ارتقى 5 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المساعدات الأمريكية جنوبي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

في هذه الأثناء، قال محافظة القدس أن القوات الإسرائيلية تحاصر نحو 70 ألف فلسطيني وتواصل عدوانها على بلدات وقرى شمال غربي القدس.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر لجميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها بالإخلاء الفوري فيما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تفجير قوات الجيش الإسرائيلي منزل الأسير ثابت مسالمة، في بلدة بيت عوا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.