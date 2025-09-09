قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال أثينا.. هل نجم عنه أضرار ضخمة بعدما ضرب في ساعات الصباح الأولى؟

الساعات الأولى صباح اليوم ضرب زلزال قوي
الساعات الأولى صباح اليوم ضرب زلزال قوي
محمد على

قالت السلطات اليونانية إنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، ضرب زلزال قوي عند جزيرة يونانية تدعى يوبيا بقوة 5.3 درجة ريختر في هزة قوية قال الكثيرون إنهم شعروا بها بقوة.

ضرب الزلزال بقوة على مسافة 45 كم من الشاطئ شمال شرق العاصمة اليونانية، وفق ما قال المرصد الوطني في أثينا.


وقال المعهد إن مركز الزلزال كان على بعد أربعة كيلومترات قبالة منتجع نيا ستيرا الساحلي في جنوب غرب جزيرة يوبيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووصف رئيس بلدية مدينة ماراثون القريبة، ستيرجيوس تسيركاس، الزلزال بأنه "قوي للغاية"، وذلك في تصريحات لقناة “إي آر تي” التلفزيونية.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان مصر والعاصمة اليونانية.

وفي شهري يناير وفبراير شهدت جزيرة سانتوريني في بحر إيجه، وهي مقصد سياحي يوناني نشاطا زلزاليا استثنائيا.

وتسببت آلاف الهزات الأرضية هناك في فرار عدة آلاف من السكان، ولكنهم عادوا إلى ديارهم بعد ذلك.

تقع اليونان على عدة صدوع في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، وتتعرض بانتظام للزلازل.

وكان آخر زلزال مميت قد ضرب البلاد في أكتوبر 2020 في جزيرة ساموس، في بحر إيجه، بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل شخصين في جزيرة ساموس وأكثر من 100 شخص في مدينة إزمير الساحلية التركية.


 

