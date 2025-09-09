يخطط لافتتاح مكتب في مصر.. صندوق الاستثمارات السعودي يكشف عن استراتيجية جديدة

يخطط صندوق الاستثمار العامة للكشف عن استراتيجية جديدة طويلة الأجل في إطار سعيها إلى تعزيز عوائد الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي ودفع جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مقابلة مع ديفيد روبنشتاين في النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة : "سنضع خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي استمرار للاستراتيجية الأصلية حتى عام 2030 ومن عام 2030 إلى عام 2040 وما بعده".

ولم يقدم تفاصيل لكنه قال إن صندوق الاستثمارات العامة يواصل إعطاء الأولوية للاستثمارات في السعودية في إطار سعيه إلى تطوير قطاعات جديدة وخلق فرص العمل وزيادة استخدام السلع ذات المصدر المحلي لدعم الاقتصاد.

قال الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر نحو 80% من رأس ماله محليًا، بينما يُستثمر الباقي في الخارج.

وأضاف أن الصندوق يتطلع إلى استثمارات مشتركة مع جهات دولية تُسهم في إعادة الأموال إلى المملكة.

وقال الرميان في مقابلة حول كل شيء من النفط إلى الرياضة والسياحة: "نحن بحاجة إلى زيادة وتنمية المحتوى المحلي لدينا، وأحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة إلى البلاد".

وتتضمن الاستراتيجية الحالية لصندوق الاستثمارات العامة تنمية وتنويع الأصول على المستوى الدولي، وتطوير مشاريع عملاقة مثل نيوم، واستقطاب المزيد من المشاركة من القطاع الخاص.

وتعد المؤسسة الكيان الرئيسي المكلف بدفع أجندة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت إنها تخطط لتعزيز النشر السنوي لرأس المال إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025.

وقال صندوق النقد الدولي في أغسطس إن من المتوقع أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة إنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا على الاستثمار المحلي، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي السعودي "إيجابيا وقويا".

ارتفعت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى 913 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مُعززةً بذلك مكانته كواحد من أكبر المستثمرين المدعومين حكوميًا في العالم. وقد رفع الصندوق مؤخرًا هدفه لعام 2030 للأصول إلى 2.67 تريليون دولار أمريكي.

وقال الرميان إن معدل العائد الداخلي للصندوق بلغ في المتوسط ​​نحو 7.2% منذ عام 2015، مقابل أقل من 2% قبل ذلك.

ويضم صندوق الاستثمارات العامة حاليا نحو 3000 موظف ومكاتب في الرياض ونيويورك وهونج كونج وبكين وباريس.

وتخطط الشركة أيضًا لافتتاح مكاتب إقليمية في مصر والأردن والبحرين وسلطنة عمان.

