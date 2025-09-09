تمرد في الجيش الإسرائيلي المحتل على أوامر الاستدعاء.. تفاصيل

زاد عدد المتمردين من الجنود الإسرائيليين على أوامر الاستدعاء في جيش الاحتلال، مع استمرار الحرب لنحو عامين.



ووفق ما ذكرت صحف الاحتلال التي عرضت حالات لذلك، فمنذ إكماله ما يقرب من ثلاثة أشهر من الخدمة في لبنان أثناء حرب إسرائيل مع حزب الله، رفض جندي الاحتياط الإسرائيلي ناتان روشانسكي أمر استدعاء جديدا للذهاب إلى غزة ، معلناً نفسه معارضاً.

تم استدعاء المخرج السينمائي البالغ من العمر 36 عامًا والأب لطفلين للمثول أمام لجنة تأديبية عسكرية يوم الخميس، وتم إبعاده من كتيبته وتجريده من مهامه القتالية.

ويؤدي رفضه هذا إلى وضعه بين أقلية صغيرة ولكنها صريحة من جنود الاحتياط المعارضين لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال روشانسكي، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: "نحن نرى الضرر الدولي الهائل الذي تسببه، والأضرار الاقتصادية، والأذى العقلي والجسدي للعديد من أصدقائنا بين جنود الاحتياط والمجندين النظاميين".

ورغم أن الخدمة العسكرية ظلت "جزءاً من هويته"، إلا أنه جادل بأن الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة "لا علاقة لها بالدفاع عن بلدنا" الذي تشكل سلامته أهمية قصوى بالنسبة له.

وكثفت إسرائيل عملياتها في مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع الفلسطيني المحاصر اسرائيليا، على الرغم من الضغوط المتزايدة في الداخل والخارج لإنهاء الحملة الأوسع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 40 ألف جندي احتياطي تم حشدهم في الموجة الأولى.

في كثير من الأحيان يقبل القادة انسحاب جنود الاحتياط بسبب الضرر الذي يلحق بصحتهم وأسرهم وسبل عيشهم بسبب القتال.

لكن الاعتراض المعلن نادر، ويمكن أن يؤدي في بعض الحالات المعزولة إلى أحكام بالسجن.

يعتبر روشانسكي جزءًا من "جنود من أجل الأسرى"، وهي مجموعة تضم 400 عضو تشكلت في مايو 2024 بسبب المخاوف بشأن الرهائن المحتجزين في رفح في جنوب غزة بعد غزو إسرائيل للمنطقة.

وعقدت المجموعة أول حدث عام لها في تل أبيب يوم الثلاثاء لدعوة جنود الاحتياط والقوات العاملة إلى تحدي أوامر التجنيد.

وقال ماكس كريش، الرقيب والمسعف القتالي، في المؤتمر الصحفي: "بصفتنا من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي الذين خدموا في هذه الحرب ونهتم بمستقبل بلدنا، فمن واجبنا الوطني أن نرفض المشاركة في هذه الحرب".