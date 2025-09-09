قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
أخبار العالم

تمرد في الجيش الإسرائيلي المحتل على أوامر الاستدعاء.. تفاصيل

غضب وتمرد بين جنود الاحتلال
غضب وتمرد بين جنود الاحتلال
محمد على

زاد عدد المتمردين من الجنود الإسرائيليين على أوامر الاستدعاء في جيش الاحتلال، مع استمرار الحرب لنحو عامين.


ووفق ما ذكرت صحف الاحتلال التي عرضت حالات لذلك، فمنذ إكماله ما يقرب من ثلاثة أشهر من الخدمة في لبنان أثناء حرب إسرائيل مع حزب الله، رفض جندي الاحتياط الإسرائيلي ناتان روشانسكي أمر استدعاء جديدا للذهاب إلى غزة ، معلناً نفسه معارضاً.

تم استدعاء المخرج السينمائي البالغ من العمر 36 عامًا والأب لطفلين للمثول أمام لجنة تأديبية عسكرية يوم الخميس، وتم إبعاده من كتيبته وتجريده من مهامه القتالية.

ويؤدي رفضه هذا إلى وضعه بين أقلية صغيرة ولكنها صريحة من جنود الاحتياط المعارضين لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال روشانسكي، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: "نحن نرى الضرر الدولي الهائل الذي تسببه، والأضرار الاقتصادية، والأذى العقلي والجسدي للعديد من أصدقائنا بين جنود الاحتياط والمجندين النظاميين".

ورغم أن الخدمة العسكرية ظلت "جزءاً من هويته"، إلا أنه جادل بأن الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة "لا علاقة لها بالدفاع عن بلدنا" الذي تشكل سلامته أهمية قصوى بالنسبة له.

وكثفت إسرائيل عملياتها في مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع الفلسطيني المحاصر اسرائيليا، على الرغم من الضغوط المتزايدة في الداخل والخارج لإنهاء الحملة الأوسع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 40 ألف جندي احتياطي تم حشدهم في الموجة الأولى.

في كثير من الأحيان يقبل القادة انسحاب جنود الاحتياط بسبب الضرر الذي يلحق بصحتهم وأسرهم وسبل عيشهم بسبب القتال.

لكن الاعتراض المعلن نادر، ويمكن أن يؤدي في بعض الحالات المعزولة إلى أحكام بالسجن.

يعتبر روشانسكي جزءًا من "جنود من أجل الأسرى"، وهي مجموعة تضم 400 عضو تشكلت في مايو 2024 بسبب المخاوف بشأن الرهائن المحتجزين في رفح في جنوب غزة بعد غزو إسرائيل للمنطقة.

وعقدت المجموعة أول حدث عام لها في تل أبيب يوم الثلاثاء لدعوة جنود الاحتياط والقوات العاملة إلى تحدي أوامر التجنيد.

وقال ماكس كريش، الرقيب والمسعف القتالي، في المؤتمر الصحفي: "بصفتنا من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي الذين خدموا في هذه الحرب ونهتم بمستقبل بلدنا، فمن واجبنا الوطني أن نرفض المشاركة في هذه الحرب".

الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي المحتل الاحتلال

