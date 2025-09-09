قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
لطلاب الثانوية العامة| روابط تحميل جميع مناهج 3 ثانوي على موقع التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول رد من موسكو على التهديد الأوروبي بفرض قيود على تنقل الدبلوماسيين الروس

روسيا
روسيا
محمود نوفل

 حذرت وزارة الخارجية الروسية  من أن الرد على القيود المقترحة في الاتحاد الأوروبي على تنقل الدبلوماسيين الروس سيكون محسوبا ومناسبا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : روسيا تأخذ في الاعتبار خلال التخطيط العسكري توسع قوات الناتو على الجناح الشرقي وتتخذ إجراءات مضادة عند الحاجة.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق ، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو ماريك أوهتيجي، لإبلاغه بقرار طرده من البلاد، في خطوة اعتبرتها رداً مباشراً على قرار إستونيا طرد دبلوماسي روسي من تالين الشهر الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: "في 4 سبتمبر، تم استدعاء القائم بالأعمال الإستوني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في تالين شخصاً غير مرغوب فيه بتاريخ 13 أغسطس الماضي، دون أي مبرر موضوعي".


وأضاف البيان أن موسكو، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، قررت طرد أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإستونية لديها، مؤكدة أن أي "خطوات عدائية" من جانب تالين "لن تمر دون رد مناسب".

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين روسيا ودول البلطيق، التي تبنت مواقف متشددة ضد موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سواء عبر فرض عقوبات أو تقليص التمثيل الدبلوماسي. وترى موسكو أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة منسقة مع الاتحاد الأوروبي والناتو تهدف إلى عزلها دبلوماسياً.

ويرجح مراقبون أن تبادل الطرد بين موسكو وتالين قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة، بما قد يفاقم الأزمة الدبلوماسية بين روسيا ودول الجوار في البلطيق، خاصة مع استمرار الحرب الأوكرانية وتزايد الضغوط الغربية على الكرملين.

روسيا وزارة الخارجية الإتحاد الأوربي الكرملين البلطيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

المجني عليه

مصرع شاب بطلق خرطوش خطأ أثناء حضوره حفل زفاف في المنوفية

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الحدث

مد باب قبول طلبات تقنين أوضاع منازل منطقة قشنا بالفرافرة حتى الخميس المقبل

بالصور

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد