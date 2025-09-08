رئيس المجلس الأوروبي: نستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الإثنين/ عن كوستا قوله "إنه جار العمل من أجل فرض هذه الحزمة من العقوبات على روسيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".



تأتي هذه التصريحات بعدما أفادت وسائل إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على عدد من البنوك وشركات الطاقة الروسية.



وأشارت هذه الوسائل الإعلامية إلى أن الحزمة الجديدة قد تسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان والبورصات المشفرة في روسيا، فضلا عن فرض المزيد من القيود على تجارة النفط.

