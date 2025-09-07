زيلينسكي يؤكد على ضرورة الكف عن شراء أي مصادر للطاقة من روسيا ووضع حد لأي اتفاقات معها

أفادت قناة CGTN العربية، خلال خبر عاجل لها، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بضرورة الكف عن شراء أي مصادر للطاقة من روسيا ووضع حد لأي اتفاقات معها.

وأعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن ضرباتها الجوية الأخيرة في أوكرانيا استهدفت حصراً مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالمجمع الصناعي الدفاعي والبنية التحتية للنقل، في وقت اتهمت فيه كييف موسكو بتنفيذ أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب "العربية".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من "تحييد نحو 1390 جندياً أوكرانياً" خلال الساعات الـ24 الماضية في إطار العمليات الجارية، نافية استهداف المدنيين، موضحة أنها استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، مؤكدة أنها لم تضرب سوى أهداف عسكرية أو مرتبطة بالعمليات الحربية.



ومن جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا نفذت أكبر هجوم جوي على الإطلاق منذ اندلاع الحرب، إذ أطلقت أكثر من 805 مسيّرات و13 صاروخاً على مدن أوكرانية خلال ليلة السبت وصباح الأحد.

وأوضحت أن الضربات أدت إلى اندلاع حريق في مقر الحكومة وسط كييف، في أول استهداف مباشر للمجمع منذ بدء الحرب. وشوهدت النيران والدخان يتصاعدان من المبنى فيما هرعت فرق الإنقاذ لإخماد الحريق.



ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش الهجوم عبر الهاتف مع ماكرون الأحد، مضيفا عبر تطبيق تلجرام: "قمنا بتنسيق جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع شركائنا لتأمين رد مناسب".، مؤكدا : "نعد مع فرنسا إجراءات جديدة لتعزيز دفاعاتنا".