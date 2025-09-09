خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت

قال خبراء اليوم الثلاثاء إن سفينة ربما قطعت كابلات في البحر الأحمر أدت إلى انقطاع خدمة الإنترنت في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مما يظهر مدى ضعف الخطوط بعد أكثر من عام من وقوع حادث آخر أدى إلى قطعها.

وقالت اللجنة الدولية لحماية الكابلات لوكالة أسوشيتد برس إن 15 كابلًا بحريًا تمر عبر مضيق باب المندب الضيق، وهو الفم الجنوبي للبحر الأحمر الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حددت السلطات في عدة دول الكابلات المتضررة، وهي كابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - غرب أوروبا 4، وكابل الهند - الشرق الأوسط - غرب أوروبا، وكابل فالكون جي سي إكس.

توسعت هذه القائمة يوم الثلاثاء لتشمل كابل بوابة أوروبا والهند أيضًا، وفقًا لدوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كينتيك.

وقال جون روتيسلي، مدير العمليات باللجنة، لوكالة أسوشيتد برس: "تشير التحليلات المستقلة المبكرة إلى أن السبب المحتمل للأضرار هو نشاط الشحن التجاري في المنطقة".

ذكر "تشكل الأضرار التي تلحق بالكابلات البحرية بسبب سحب المراسي حوالي 30 بالمائة من الحوادث كل عام، وتمثل حوالي 60 عطلًا".

صرح مادوري لوكالة أسوشيتد برس أيضًا أن الافتراض السائد هو أن سفينة تجارية أسقطت مرساها وسحبتها عبر الكابلات الأربعة، مما أدى إلى قطع الوصلات.

عادةً ما تكون الكابلات في البحر الأحمر على عمق ضحل، مما يُسهّل تأثير جرّ المرساة عليها.

تُعدّ الكابلات البحرية أحد ركائز الإنترنت، إلى جانب اتصالات الأقمار الصناعية والكابلات الأرضية.