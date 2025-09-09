الصين تكثف التدابير الاحترازية لمواجهة إعصار تابا

أطلقت وزارة النقل الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة إعصار "تابا" واستجابة من المستوى الثالث للأمطار الغزيرة المصاحبة له.

ودعت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء - السلطات في المناطق المتضررة على التعامل بأقصى درجات الجدية مع تأثيرات الإعصار واتخاذ تدابير دقيقة لإبقاء السفن راسية بأمان وضمان الحماية الكاملة للأفراد والمعدات.



أصدرت الوزارة إشعارا بشأن سلامة السفر، حثت فيه المسافرين على الطرق الجبلية على الانتباه عن كثب لأي علامات على حدوث انهيارات أرضية أو سقوط صخور عند هطول أمطار غزيرة، والإسراع في الابتعاد عن مصادر الخطر فور ظهورها.



يذكر أن تابا، هو الإعصار الـ16 لهذا العام، الذي ضرب سواحل مدينة تايشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أمس الاثنين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة في قوانغدونغ وقوانغشي.