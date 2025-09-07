تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه

جدد المركز الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تحذيرا باللون الأصفر، ثالث أعلى مستوى في نظام الإنذار المتعلق بالأرصاد الجوية، في مواجهة إعصار "تاباه" الإعصار الـ 16 لهذا العام.

وتنبأ المركز الصيني للأرصاد الجوية- وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- بأن الإعصار سيتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة تبلغ حوالي 20 كم في الساعة، ويتوقع أن يهبط على اليابسة على ساحل مقاطعة جوانجدونج في الساعات الأولى من يوم غد الإثنين أو في وقت لاحق من اليوم نفسه.

ومن المتوقع أن يتسبب إعصار "تاباه" في هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية من بحر الصين الجنوبي وبعض المناطق الساحلية من مقاطعة جوانجدونج وأجزاء من نفس المقاطعة، كما ستشهد منطقة جوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج سقوط أمطار غزيرة.

وفعّلت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم، الاستجابة الطارئة في مواجهة الفيضانات من المستوى الرابع في مقاطعة جوانجدونج ومنطقة جوانجشي، حاثة على مراقبة دقيقة لهطول الأمطار وظروف الفيضانات ومسار الإعصار، وضمان التشغيل الآمن للخزانات والمشروعات الجارية.