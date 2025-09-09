الولايات المتحدة تجدد دعمها لاستقلال طاجيكستان وسيادتها ووحدة أراضيها

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ، مجددا التزامها بدعم استقلال طاجيكستان وسيادتها ووحدة أراضيها؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها.



وبدوره ؛ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن البلدين حققا خلال أكثر من ثلاثة عقود من استقلال طاجيكستان تقدماً في مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة، من بينها مرور عشر سنوات على التعاون عبر المنصة الدبلوماسية مجموعة "سي 5+1".



ونوه الوزير إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع دوشنبه خلال العام المقبل؛ من أجل توسيع التعاون الاقتصادي ومعالجة المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة.



ووجه الوزير الأمريكي التهاني إلى الشعب الطاجيكي في هذه المناسبة.

