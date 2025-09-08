خبير إستراتيجي: أمريكا تعلم دور مصر الحيوي لتهدئة الأوضاع في غزة

أكد اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية مما يؤكد أن الدولة المصرية ترتبط بأمريكا بعلاقات استراتيجية ممتدة، والإدارة الأمريكية تعلم ان مصر تقوم بدور حيوي لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وقال محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك مصالح حيوية مشتركة بين مصر وأمريكا، خاصة على مستوى بناء القدرات العسكرية المصرية، وما تمثله مصر من خلال موقعها الاستراتيجى.

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن مصر تعتبر دولة محورية فى المحيط الإقليمى بالنسبة للأمن الإقليمى والعربى والإفريقى.



