رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين

قال اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق إن الرئيس الفلسطيني اقترح بأن يتم بحث أمر منعه وأي وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو اتخاذ أمر من دولة خارج أمريكا، كما أن هناك حل آخر وهو حضور الرئيس الفلسطيني اجتماع الأمم المتحدة عن بُعد.

اجتماع الأمم المتحدة

ولفت رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق إلى أن هناك حل آخر يقضي على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حضور أحد الممثلين عن السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح اللواء محمد عبد المنعم أن هناك 149 دولة معترفة بدولة فلسطين، ومن المنتظر أن هناك 22 دولة منهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا وأستراليا وعدة دول أن تعترف بالدولة الفلسطينية فوق هذا العدد.