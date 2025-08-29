مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن نية الخارجية الأمريكية إلغاء أو رفض تأشيرات بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن صح، يمثل خطأً كبيرًا بحق الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية لا تملك حق منع أي زعيم أو رئيس دولة من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس يقود وفد فلسطين الشرعي لعرض قضية شعبه أمام العالم.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن أي خطوة من هذا النوع ستكون انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم المشروع مهما حاولت بعض الأطراف فرض حصار سياسي أو قانوني عليهم.