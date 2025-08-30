أسامة شعث: حتى 6 أكتوبر 2023 تم الحصول على 130 اعترافا بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية إن التاريخ يكرر نفسه مرة أخرى، فما حدث مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية حدث سابقا مع أبو عمار، وذلك يؤكد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجح نجاحا كبيرا في إثبات الحضور الفلسطيني على المستوى القانوني، ونحن نعاني من تلك المشكلة ليس من الآن، ولكن منذ عام 2009.

الحراك الفلسطيني الرسمي

وأشار إلى أن عام 2010 شهد الحراك الفلسطيني الرسمي والتوجه إلى الأمم المتحدة والتحضير للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والإسلامية والمجموعات الدولية، وذلك لحشد الرأي العام الدولي.

ولفت إلى أنه حتى 6 أكتوبر 2023 كان قد تم الحصول على 130 اعترافا، بالإضافة إلى أن هناك دولا أخرى كانت قد اعترفت على المستوى الثنائي، لكنها ألجأت الاعتراف الرسمي بالأمم المتحدة إلى المفاوضات.