أستاذ علاقات دولية: أمريكا تريد التنصل وتحميل حماس مسؤولية المجاعة في غزة

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن البيان الذي خرج عن أمريكا بشأن المجاعة في غزة، والذي ذكر أن تلك المجاعة من صنع البشر وأن إسرائيل لا تتحمل كل المسؤولية عن المجاعة به التفاف بالألفاظ.

حماس و7 أكتوبر

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن أمريكا تريد أن تصل إلى أن الأمر في المجاعة يقع على حماس و7 أكتوبر والأحداث التي تلت ذلك، والتي أدت إلى الوصول للمجاعة، وهنا يوجد تنصل من المسؤولية.

المسؤولية الإنسانية للمجاعة

وأكد على أن التوجه الأمريكي دائما يكون سلاح ذو حدين أو متعدد الأوجه، لافتا إلى أنه يريد أن يبرئ نفسه عن المسؤولية الإنسانية للمجاعة، وفي الوقت ذاته لا يضر بإسرائيل.

ولفت إلى أن زيارة وفد من الشيوخ الأمريكي جاءت بعد ساعات من الفيتو الأمريكي الخاص بصياغة مشروع ضد إسرائيل من مجلس الأمن، وبالتالى الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل دعم بديهي.

وأشار إلى أن الزيارة كانت تهدف إلى أن الدولة المصرية تفتح معبر رفح لإيصال المساعدات أم لأ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن توظف معبر رفح بشكل جيد، وتأكد على جرم إسرائيل، وأن غلق المعبر من جانب إسرائيل هو متعمد وممنهج.