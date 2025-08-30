جيش الاحتلال يقصف جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء شهيدين في قصف لجيش الاحتلال على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تهديدات إسرائيل باجتياح مدينة غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل تمثل كارثة حقيقية ستؤدي إلى مزيد من التهجير والمعاناة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسة إلى دفع السكان نحو الجنوب تمهيداً لتهجيرهم خارج القطاع، وهو ما يكشف عن نوايا صهيونية خطيرة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.



وأضاف النمورة، في حديثه إلى قناة القاهرة الإخبارية, أن الوفد الأمريكي مطالب بأن يكون أميناً في نقل ما شاهده من الحقائق على الأرض، وأن يوجه رسائل واضحة إلى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي والعالم أجمع حول حجم المأساة الإنسانية في غزة.