هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
جيش الاحتلال يقصف جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

هاني حسين

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء شهيدين في قصف لجيش الاحتلال على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تهديدات إسرائيل باجتياح مدينة غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل تمثل كارثة حقيقية ستؤدي إلى مزيد من التهجير والمعاناة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسة إلى دفع السكان نحو الجنوب تمهيداً لتهجيرهم خارج القطاع، وهو ما يكشف عن نوايا صهيونية خطيرة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.


وأضاف النمورة، في حديثه إلى قناة القاهرة الإخبارية, أن الوفد الأمريكي مطالب بأن يكون أميناً في نقل ما شاهده من الحقائق على الأرض، وأن يوجه رسائل واضحة إلى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي والعالم أجمع حول حجم المأساة الإنسانية في غزة. 

غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين جباليا

مشروبات تنظف شرايين القلب
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
طريقة عمل الملبن..
بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

